Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ziyaret - Haberler

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Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyonda düşme soncu yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti.

MUTKİ, BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyonda düşme soncu yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti.

Bitlis valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile birlikte Mutki Sarp Kaya bölgesinde icra edilen operasyon sırasında düşme sonucu yaralanan Güvenlik Korucusu Gülemir Agaya'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Güven, Jandarma, Bitlis, Mutki, Yerel, Haberler

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