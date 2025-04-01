Vali Aygöl ve Eşi, Öğrencilerle Bayram Kahvaltısında Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Ramazan Bayramı'nda memleketlerine gidemeyen Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek anlamlı bir kahvaltı programına ev sahipliği yaptı.

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlikte sınav hazırlıkları nedeniyle bayramda Bilecik'te kalan öğrencilerle buluşan Aygöl çifti, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada öğrencilerin eğitim hayatındaki önemine değinerek, onların yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu bayramda yanınızda olmak istedik," diyen Aygöl, öğrencilerin bayramlarını kutladı.

Kahvaltı programı boyunca öğrencilerle birebir sohbet eden Aygöl çifti, gençlerin taleplerini ve görüşlerini dinledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve bayramlaşma ile sona erdi. - BİLECİK