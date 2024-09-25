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Vali Aygöl, Bil-En Programı Kapsamında Okulda Etkinlik Düzenledi

Vali Aygöl, Bil-En Programı Kapsamında Okulda Etkinlik Düzenledi
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Vali Şefik Aygöl, Bil-En programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. 20 dakika kitap okuma etkinliği yaparak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve eğitimdeki başarı oranının arttığını vurguladı.

Vali Şefik Aygöl, Bil-En programı kapsamında mesaiye Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler ile başladı.

Vali Şefik Aygöl, okulda öğrencilerle 20 dakika kitap okuma etkinliği yaparak, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan çantaları öğrencilere hediye etti. Öğrenciler ile teneffüste oyun oynayan Vali Aygöl, "Bil-En programının hedefi, mutlu öğretmen, mutlu öğrenci, mutlu velidir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Son bir yılda şehrimizin eğitimindeki başarı oranının yüzde 150 civarında artması, uyguladığımız programın başarısını göstermektedir" ifadelerinde yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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