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Vali Aydoğdu, Jandarma ile Sahurda Bir Araya Geldi

Vali Aydoğdu, Jandarma ile Sahurda Bir Araya Geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı ziyareti sırasında Mehmetçik ile sahur yaparak onlara teşekkür etti. Vali, jandarmaların özverili çalışmalarını takdir etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile birlikte sahur yaptı.

Vali Aydoğdu'ya sahur programında İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ve üniversiteli gençler eşlik etti.

Milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman jandarmalara teşekkür eden Vali Aydoğdu, askerlere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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