Vali Aydoğdu, Erzincanlı Öğretmenlerle Buluştu

Vali Aydoğdu, Erzincanlı Öğretmenlerle Buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okulda görevli resim, müzik ve teknoloji tasarım öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim konularında istişarelerde bulundu ve öğretmenlere teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la birlikte, Erzincan merkez ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda görevli resim, müzik ve teknoloji tasarım öğretmenleriyle bir araya geldi.

Öğretmenlerle eğitim öğretim faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunan, talep ve önerilerini dinleyen Vali Aydoğdu, "Bu şehirde dokunmadığımız kalp, dokunmadığımız çocuk, dokunmadığımız genç kalmayacak. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin ve ülkemizin yarınları, aydınlık geleceği. Onların en iyi şekilde yetişmesi için fedakarca görev yapan; öğrencilerimize sadece bilgi değil sevgi, sabır ve büyük bir özveriyle yol da gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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