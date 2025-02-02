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Vali Aslan'dan Düzce Hemşinliler Derneği'ne Ziyaret

Vali Aslan'dan Düzce Hemşinliler Derneği'ne Ziyaret
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Hemşinliler Derneği'ni ziyaret ederek derneklerin şehrin kültürel yapısına katkı sağladığını vurguladı. Dernek başkanı ise ziyaretin kendilerine moral verdiğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Hemşinliler Derneği'ni ziyaret ederek hemşehri derneklerinin, şehrin kültürel yapısının korunmasına ve geliştirilmesine önemli bir rol oynadığını söyledi.

Vali Aslan beraberinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cengiz Şahin ile birlikte Hemşinliler Derneği'ni ziyaret etti. Selçuk Aslan, şehrin kültürel çeşitliliğinin Düzce için değerli bir zenginlik olduğu ifade ederek hemşehri derneklerinin, şehrin kültürel yapısının korunmasına ve geliştirilmesine önemli bir rol oynadığını belirtti.

Düzce Hemşinliler Derneği Başkanı Şafak Burak Postoğlu ise "Samimi sohbeti, derneğimizin faaliyetlerine olan ilgisi ve yapıcı değerlendirmeleriyle bizlere büyük moral verdi. Düzce'ye hizmet etme konusundaki vizyonu ve kararlılığıyla ilimiz için büyük bir şans olan Valimiz Selçuk Aslan'a, bu nazik ziyareti ve destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Düzce Hemşinliler Derneği olarak, birlik ve beraberlik içinde şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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