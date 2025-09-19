Vali Aksoy'dan Kore Gazisi Sefer Durukan'a Ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kore Gazisi Sefer Durukan'a ziyarette bulundu.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle düzenlenen programlar sürüyor. Bu çerçevede Vali Hüseyin Aksoy, Kore savaşına katılan ve Gazilik ünvanı alan Piyade Er Sefer Durukan'ı ziyaret edip Gaziler Günü'nü kutladı. Gazi ile sohbet edip anlattığı hatıralarını dinleyen Vali Aksoy, Durukan'ın vefat eden eşi Sabriye Durukan'a Allah'tan rahmet, ona ve çocuklarına sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR