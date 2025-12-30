Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026'nın mutlu bir yıl olmasını temenni etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "2026 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Tüm dünyada savaş ve terörün olmadığı insanların ölmediği bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılbaşıyla ilgili açıklamada bulunan Vali Aksoy, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Aksoy, "Eskişehir ili olarak, 'Güvenli Şehir Eskişehir' sloganıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İlimizin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eskişehir'in sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu ve her yönüyle anlatıldığı bir Eskişehir Sempozyumu'nu da 2026 yılının mayıs ayı içerisinde ilgili paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız, Eskişehir'i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bu konuda yapacağımız çalışmalara katkı sunacak olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR