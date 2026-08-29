Niğde Valisi Akmeşe: 30 Ağustos, Türk Milletinin İstiklalini Dünyaya İlan Ettiği Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır

Niğde Valisi Nedim Akmeşe; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Vali Akmeşe mesajında, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin inanç ve azmiyle imkansız görüneni başarma gücünün en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Zaferin, şehitlerin fedakarlığı ve gazilerin kahramanlığıyla kazanıldığını vurgulayan Akmeşe, 30 Ağustos'un milletin gönlünde ve milli hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti. Gelecek kuşaklara daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Akmeşe, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı