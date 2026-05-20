Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık hediyesi

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların bayram sevincine ortak oldu. Asırlardır iyiliği, merhameti ve paylaşmayı yaşatan vakıf medeniyetinin emanetiyle çocukların tebessümüne ortak olmak hedeflendi. Bu kapsamda çocukların bayramlık kıyafetleri ve ayakkabıları, kendi istedikleri ürünlerden temin edilerek minik yüreklerde bayram mutluluğunu hissettirmeye gayret edildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Minik yüreklerde bayram mutluluğunu hissettirmeye gayret ediyoruz. Çünkü vakıf medeniyetimiz; yalnızca ihtiyaç gidermeyi değil, gönüllere dokunmayı, umut olmayı ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi esas alan köklü bir medeniyet anlayışıdır. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğun ve kalplerindeki umut ışığının daima canlı kalmasını temenni ediyor, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunun bayramın bereketiyle büyümesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı