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Uzundere Halk Sohbetleri Projesi İle Manevi Eğitim Ve Toplumsal Bağlar Güçleniyor

Uzundere Halk Sohbetleri Projesi İle Manevi Eğitim Ve Toplumsal Bağlar Güçleniyor
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Uzundere İlçe Müftülüğü, 'Uzundere Halk Sohbetleri' projesi ile ilçede manevi bilinci artırmayı ve toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Her hafta yapılan sohbetler katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Uzundere İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Uzundere Halk Sohbetleri" projesi, her hafta salı akşamı bayanlar, perşembe akşamı ise erkekler için düzenleniyor.

Katılımın her geçen gün arttığı ve halkın büyük destek verdiği etkinlikler, ilçede büyük bir ilgiyle devam ediyor. Uzundere İlçe Müftüsü Fatih Tayak, programın Fütüvvet Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılmasıyla başladığını belirterek, halkı manevi açıdan eğitmeyi ve onların dini bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını ifade etti. Tayak, "Halk sohbetlerine olan ilgi her geçen hafta artıyor. Uzundere halkı bu programlara büyük bir destek veriyor, bu da bizim için oldukça önemli" dedi.

Her hafta düzenlenen sohbetlerin ardından, katılımcılara ikramlarda bulunuluyor ve ilahiler okunuyor. Sohbetlerin, katılımcılara dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra sosyal bir buluşma noktası oluşturduğunu söyleyen Tayak, bu tür etkinliklerin ilçede birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Program, hem dini bilincin artırılmasına hem de ilçedeki toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sağlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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