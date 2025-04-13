Üsküdar'da Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti: 2 Çocuk Babası Kenan Hamarat Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da komşular arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Kenan Hamarat, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında çöp atma meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kenan Hamarat, cadde üzerindeki bir kokoreççiye girdi. E.K. ise kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaraladı. Hamarat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hamarat için Üsküdar'da Atik Valide Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Hamarat, kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL