Üsküdar'da çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Üsküdar'da bir kafede çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen çatışmada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ile Veli Hakan Karakaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor. Olaya karışan Fikret Ö. ve işletmeci Canpaşa Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL