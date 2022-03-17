Uşak'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

İş yerine yapılan basında yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

UŞAK - Uşak'ta KOM ekiplerinin şehir merkezinde kaçak sigara ve tütün sattığı iddia edilen iş yerinde yapılan aramada, yüksek miktarda kaçak ütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip neticesinde il merkezinde tütüncü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin kaçak veya sahte makaronları piyasaya sürdüğü ayrıca içeriği belli olmayan tütün mamullerini makaronlara doldurarak sattığı tespit edildi.

Adli makamlardan gerekli izinler alındıktan sonra işyerinde yapılan aramada 5 bin 500 adet doldurulmuş kaçak makaron, 15 bin 800 adet kaçak makaron, 21 bin 250 gram kaçak nargile tütünü,

60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapılırken, yakalanan malzemelere ise el konuldu.