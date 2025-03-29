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Uşak'ta bayram arifesinde şehitler unutulmadı

Uşak'ta bayram arifesinde şehitler unutulmadı
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Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla, Vali Naci Aktaş ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla, Vali Naci Aktaş ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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