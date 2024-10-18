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Ünlü Oyuncu Vural Çelik Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Vural Çelik Hayatını Kaybetti
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Avrupa Yakası dizisinde 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik, sağlık sorunları nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, üzücü haberi sosyal medya üzerinden açıkladı.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 51 yaşındaki ünlü oyuncu Vural Çelik'in acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Güven paylaşımında, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini yer verdi. Türk televizyon ve tiyatro dünyasına önemli katkılarda bulunan Çelik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Kısa süre önce yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarına dikkat çeken Çelik, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar yatım, katım, villam olurdu. Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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