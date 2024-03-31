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Ünlü İsimler Oylarını Kullandı

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay oy pusulalarını zarfa sığdırdığı için sevinirken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara 'oy ver' çağrısında bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor. Nurgül Yeşilçay, Alişan, Kerem Bürsin, Demet Özdemir'de oylarını kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy ver çağrısında bulundu. Nurgül Yeşilçay da oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşadığı belirtti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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