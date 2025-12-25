Haberler

Üniversiteli gençler, yaşlı çınarları unutmadı

Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üniversite öğrencileri, huzurevi ziyaretinde yaşlılarla bir araya gelerek çiçek dikimi yaptı ve birlikte şarkı söylediler. Bu anlamlı etkinlikle kuşaklar arası iletişim güçlendirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşlı çınarları unutmayan üniversite öğrencileri, şarkı ve türkülerle gönüllere dokundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sultanhisar Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri, anlamlı bir ziyarette bulundu. Gönüllü öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ilçede bulunan huzurevi ziyaret edilerek yaşlılarla bir araya gelindi. Yaşlı çınarlarla sohbet eden gençler, ziyarette huzurevi sakinleri birlikte çiçek dikimi yaptı. Ziyaret sırasında öğrenciler tarafından seslendirilen şarkı ve türkülerle keyifli anlar yaşanırken, gönüllü gençler gönüllere dokundu.

Etkinlik ile kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine katkı sunulduğuna dikkat çeken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Gönüllü öğrencilerimizle huzurevi ziyaretinde bulunduk. Yaşlılarımızla birlikte çiçekler diktik, öğrencilerimizin seslendirdiği şarkı ve türkülerle gönüllere dokunduk" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
