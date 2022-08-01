Başkan Büyükkılıç Mimar Sinan'ın evini ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın Ağırnas'taki müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın Ağırnas'taki müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ilk olarak Koramaz Vadisi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait Koramaz Kafe Restoran'da vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Mimar Sinan'ın evini ziyaret eden Büyükkılıç, insanların Kayseri'deki turizm değerlerine duyduğu ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Kayseri'deki zengin turizm değerlerini turizme kazandırmakta kararlı olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıdığını kaydetti. Yerel AA / Sercan Küçükşahin Memduh Büyükkılıç Mimar Sinan Ağırnas Kayseri Yerel Güncel Haberler

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