Haberler

Umre dönüşü kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Havalimanı'nda umre ziyaretinden dönen 80 yaşındaki Lamia B., kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Umre ziyareti sonrası memleketi Bingöl'e dönen ve havalimanında kalp krizi geçiren 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, umre vazifesini tamamlayan Lamia B., uçakla sabah saatlerinde Bingöl Havalimanı'na geldi. Yaşlı kadın uçaktan indikten sonra havalimanı binasında aniden fenalaştı. Haber verilmesi üzerine havalimanına sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının defnedileceği ve taziyesinin ise Bingöl merkez Kervansaray Köyü'nde kurulacağı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü, ölü ve yaralılar var

50 araçlık zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü