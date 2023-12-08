Karabük Üniversitesi (KBÜ), Bayburt Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası İslam'da Sanat ve Estetik Sempozyumu" başladı.

KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum çerçevesinde katılımcılar, "Safranbolu Geleneksel Sanatçıların İslam'da Sanat ve Estetik Sergisi"ni gezdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda, Kur'an-ı Kerim okundu. KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "İslam'da sanat dendiği zaman, sanat aslında testinin içerisindeki suyun dışarıya sızması gibi sanatçının ruh halini dışarıya sızması şeklinde tezahür ediyor" dedi.

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak da akla ve insan bedenine dayanan beşeri bir uygarlık ve medeniyetin, diğer tarafta vahye dayanan ama vahyin içerisinde akıl, kalp ve ihsan denilen duyguları birleştiren çok yüce bir medeniyet olduğunu belirtti. Kavak, "Sanatsız hiçbir toplumun ilerlemesi mümkün olmadığı gibi günümüzde de insanların bu kadar sıkıntı çekmelerinin, ruhen yükselemeyişlerinin temelinde sanattan uzak kalma yatıyor" diye konuştu.

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Kavak'ın moderatörlüğünde Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Baz "Doğruyu Güzel Yapmak: Sufi Düşüncesinde Güzellik ve İhsan Ahlakı", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Bilal Kemikli "İslam Sanatı ve Şiir", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı "Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında Bir Kubbe Yazısını Okuma Denemesi", KBÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam "İslam Mimarisinde Estetik", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serbülend Arpa "İslam'a Göre Musiki Sanatı" konularını ele aldı.

8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak "Uluslararası İslam'da Sanat ve Estetik Sempozyumu"nda kavramsal çerçevede İslam, sanat ve estetik, İslam dünyasında edebiyat, İslam dünyasında mimari, İslam dünyasında musiki, İslam dünyasında gelenekli sanatlar, İslam dünyasında modern-çağdaş sanatlar, İslam sanatlarında gelecek perspektifi, İslam sanatlarında gelecek bakışı gibi konu başlıkları ve alt başlıkları ele alınacak. - KARABÜK