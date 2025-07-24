Uluslararası Haber Ajansları'ndan İsrail'e Gazze Çağrısı

Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP), Reuters ve BBC'nin aralarında bulunduğu uluslararası haber ajanslarının yaptığı ortak açıklamada, "İsrail makamlarına bir kez daha gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarına izin verme çağrısında bulunuyoruz. Oradaki insanlara yeterli gıda tedarikinin ulaşması hayati önem taşımaktadır" denildi.

Uluslararası haber ajanslarından İsrail'e yönelik ortak bir açıklama yapıldı. Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP), Reuters ve BBC'nin aralarında bulunduğu uluslararası haber ajansları, İsrail'e abluka altındaki Gazze'ye gazetecilerin giriş ve çıkışına izin vermesi çağrısında bulundu. Ortak açıklamada, "Gazze'deki gazetecilerimiz için son derece endişeliyiz; onlar, kendilerini ve ailelerini besleyemez duruma geliyor. Gazeteciler savaş bölgelerinde birçok yoksunluk ve zorluğa katlanır. Açlık tehdidinin artık bunlardan biri olması bizi derinden kaygılandırıyor. İsrail makamlarına bir kez daha gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarına izin verme çağrısında bulunuyoruz. Oradaki insanlara yeterli gıda tedarikinin ulaşması hayati önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından temmuz ayı başında yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğü belirtilmişti. - PARİS