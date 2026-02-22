Haberler

Uludağ'ın zirvesindeki donmuş Türk Bayrağını dağcılar değiştirdi
Uludağ'ın 2 bin 543 metre yüksekliğindeki zirveye tırmanan dağcılar, tipi nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı'nı temizleyerek yerine yenisini astı. Zorlu hava koşullarına rağmen zirveye ulaşan ekip, bayrağın dalgalanmasıyla mutluluğu yaşadı.

Uludağ'ın zirvesi olan 2 bin 543 metrelik yüksekliğe tırmanan dağcılar, kar ve tipiden donmuş olan Türk Bayrağını temizleyerek yerine yenisini astı.

Uludağ'da hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü tırmanışta 7 kişilik ekip, karla kaplı parkurda zaman zaman sert rüzgarla da mücadele etti. Yoğun kar örtüsü ve dondurucu soğuğa rağmen zirveye ulaşan ekip, 2 bin 543 metrenin ölçüldüğü zirvedeki Türk Bayrağı noktasına ulaştı. Ayak İzi Dağcılık Spor Kulübü sporcuları ve Rıza Topkül, tipi sebebiyle yıpranmış ve karla kaplı olan Türk Bayrağını değiştirdi.

Görüş mesafesinin düşük olduğu, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından geri dönen ekip, bembeyaz karlar üzerinde Türk Bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

