Uludağ'da göz gözü görmüyor

Uludağ'ın zirvesinde etkili olan sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Bölgeye gelen günübirlik ziyaretçiler az da olsa karın keyfini çıkardı.

Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 2 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetrenin üzerinde ölçüldü. Yolların ekiplerce temizlenmesiyle yerli ve yabancı turistler rahatlıkla zirveye ulaşırken, etkili olan sis ise görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Bazı bölgelerde sisin arasından sızan güneş, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin kimi kendi imkanlarıyla, kimi ise turlarla zirveye ulaştı. Bazı bölgelerde biriken karların üzerinde az da olsa keyif yapan vatandaşlar, telesiyejle de zirveye çıkmayı ihmal etmedi.

Her gün en az 2 kez Uludağ'a çıktığını belirten taksici, "Kar yağınca bizim de işlerimiz açılıyor. İnşallah kısa zamanda daha çok yağar ki, kayak sezonu da açılır. Son 1 haftadır yerli ve yabancı turistleri taşıyoruz" dedi. - BURSA