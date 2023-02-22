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Uludağ'da bir kayakçı telesiyejde böyle asılı kaldı

Yerel Haberler

Uludağ'da bir kayakçı telesiyejde böyle asılı kaldı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da bir kayakçı telesiyejide asılı kaldı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da bir kayakçı telesiyejide asılı kaldı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kış ve kayak turizmi denildiğinden akla gelen Uludağ'da yürekler ağza geldi. Bir tatilci kayak yapmak için telesiyejiye bindi. Dengesini kaybeden vatandaş telesiyejide asılı kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kayakçı kısa sürede kurtarıldı. Meteorolojiden alınan verilere göre Uludağ kayak merkezinde kar kalınlığı 122 santimetre ölçülürken, hava sıcaklığı ise 1 ila -9 derece olması bekleniyor. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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