Ukrayna ve Rusya Barış Görüşmeleri Öncesi Çırağan Sarayı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Ukrayna ve Rusya Barış Görüşmeleri Öncesi Çırağan Sarayı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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İstanbul Çırağan Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış görüşmeleri öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Müzakerelere MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılması bekleniyor.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış görüşmeleri öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek olan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış görüşmeleri öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. İki ülke arasında bu akşam saat 19.00'da gerçekleştirilmesi beklenen barış müzakerelerini çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu yakından izliyor. Öte yandan kritik toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması beklenirken, Rus heyetinin başkanlığını Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin; Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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