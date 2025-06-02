Ukrayna-Rusya Görüşmeleri Türkiye'de Sonlandı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da düzenlenen ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren Ukrayna-Rusya görüşmelerinin ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.
İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel