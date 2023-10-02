UDER Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla buluştu

Ulusal Çocuk Hakları Derneği, Dünya Çocuk Günü'nü kutlama amacıyla yerel bir köy okulunu ziyaret edip, çocuklarla buluştu.

Ziyaret sırasında, gönüllüler çocuklarla bir dizi oyun oynadılar ve eğlenceli vakit geçirdi. Ardından pasta kesme töreni düzenlendi ve hep birlikte 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü kutladılar. Pastanın kesimi sırasında çocukların yüzleri gülümsemelerle parladı.

Etkinlik çocuklara yüz boyama yapılmasıyla devam etti. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak yüzlerine renkler eklediler ve bu anı ölümsüzleştirdiler. - AĞRI