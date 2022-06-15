Uçurtma sörfü yapmak isterken akıntıya kapıldı: 500 metre sürüklendi - Haberler

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Uçurtma sörfü yapmak isterken akıntıya kapıldı: 500 metre sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sinop'ta bir vatandaş uçurtma sörfü yaptığı esnada akıntıya kapılarak yaklaşık 500 metre sürüklendi.

Sinop'ta bir vatandaş uçurtma sörfü yaptığı esnada akıntıya kapılarak yaklaşık 500 metre sürüklendi.

Hollanda'dan Sinop'a gelen Cüneyt Tiryaki, Akliman mevkiinde uçurtma sörfü yaptığı esnada akıntıya kapılarak yaklaşık 500 metre sürüklendi. Sürüklenen Tiryaki'yi, Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri kurtardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cüneyt Tiryaki, "Burada uçurtma sörfünü denemek istedim. Sinop'a aslında düğün için geldim ama yanımda malzemelerimi de getirdim. 2007'den beri bu işi yapıyorum. Dünyanın her yerinde yapmışımdır herhalde. Kışları Mısır'da, Güney Afrika'da ve yazları da Hollanda'da yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye'de de farklı yerlerde yaptım. İlk defa burada yapıyorum. Karadeniz gerçekten hiç zapt olunmayacak bir yer. Önce 9 metre ile başladım. Gayet güzeldi. Sonra dedim ki biraz daha hızlı gideyim, 12 metreye çıktım. Bir anda hava patladı ve ben havadaydım; boardımı kaybettim, panikledim. 500 metre falan sürüklendim. Karadeniz gerçekten azgın. Özellikle Sinop Akliman bölgesi kesinlikle azgın bir yer. Gayet iyi gitti, gayet iyi güzeldi her şeyiyle iyi gidiyordu. Boardımı 9 metreden 12 metreye çıkardım. Bir an hava patladı. Aynı zamanda boardım da çıktı ayağımdan. Sürüklendim bayağı bir. Havalimanının o tarafına doğru. Ama tam kıyıya çıkıyorken de belediyenin kurtarma ekipleri geldi. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Karadeniz'de sörf yapmak isteyen vatandaşlar dikkatli olsunlar" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Hollanda Akliman Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler

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