Tuzlalı çocuklar, "Marmara hepimizin" dedi - Haberler

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Tuzlalı çocuklar, "Marmara hepimizin" dedi

İhlas Haber Ajansı - Sevgi Canpolat - Yerel
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Tuzlalı çocuklar, "Marmara hepimizin" dedi 8 Haziran Marmara Denizi günü dolayısıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen program çerçevesinde Tuzla'da da sahil temizliği yapıldı.

Tuzlalı çocuklar, "Marmara hepimizin" dedi

İSTANBUL - 8 Haziran Marmara Denizi günü dolayısıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen program çerçevesinde Tuzla'da da sahil temizliği yapıldı. Yaklaşık 100'e yakın öğrenci sahil şeridi temizlerken,

"Marmara Hepimizin" dediler

Tuzla Belediyesi 8 Haziran Marmara Denizi günü dolayısıyla özel bir program düzenledi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen temizlik programı çerçevesinde Tuzla'da bulunan sahil şeridi yaklaşık 100 öğrencinin katılımı ile temizlendi. Tuzlalı çocuklar, büyüklerin attığı çöpleri tek tek temizleyerek farkındalık çalışması yaptılar. Öğrenciler, temizlik programının sonunda, Marmara Hepimizin diyerek topladığı çöp torbaları önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Büyüklerimizden yerlere çöp atmamalarını rica ediyoruz"

Sahil temizliğine katılan bir öğrenci, "Hem temizlik yapıyoruz, hem de eğleniyoruz. İnsanları bilinçlendiriyoruz. Biz çocuğuz ama yaptığımız işler ile farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Biz yerlerdeki çöpleri temizliyoruz. Çöp toplayanlar var onlar da temizliyor. Büyüklerimizden rica ediyoruz yerlere çöp atmasınlar" dedi.

Bir diğer öğrenci ise," Asıl amacımız farkındalık oluşturmak. Şimdi çöpleri toplayacağız. Farkındalık oluşturarak çevremizi daha temiz tutmaya çalışacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Yerel

Tuzla Belediyesi Marmara Denizi Marmara Tuzla Yerel Haberler

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