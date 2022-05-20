Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı - Haberler

Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı

İSTANBUL Tuzla'da, üç günlük Bahar Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başladı. Her gün birbirinden farklı içeriklerin ziyaretçiler ile buluşacağı festivalin açılışı 19 Mayıs'ta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımları ile yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda üç gün sürecek Bahar Festivali başladı. 21 Mayıs Cumartesi günü bitecek festival, her gün farklı içerikler ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalin açılışı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılırken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da açılış programına katıldı. Tuzlalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde drone gösterileri, futbol, voleybol, basketbol oyunları, binicilik, okçuluk gibi birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Kerem İlbaylı konseri ile program sonra erdi. Tuzla Belediyesi Engelli Basketbol takımı da festivale katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da tekerlekli sandalyeye binerek gösteri maçına katıldı.