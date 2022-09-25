Tutuk ve Bağatar pazar esnafının sıkıntılarını dinledi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar kapalı pazar yeri esnafının sıkıntılarını dinledi.

Başkan Vekili Tutuk, İl Başkanı Bağatar ile esnafın talep ve önerilerini dinleyerek istekleri ilgili birimlere iletti.

Esnafla zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Tutuk, "Vatandaşlarımızın meyve, sebze ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayan esnafımızı İl Başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Hem talep ve önerilerini dinledik hem de sıcak çaylarını içtik. Bizlere yöneltmiş oldukları talep ve önerilerin çözümü için ilgili arkadaşlarımıza anında talimatlarımızı verdik. Bu tür ziyaretlerimizi gerçekleştirerek esnafımızın her konuda yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere gösterdikleri ilgi için tüm esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" ifadesini kullandı. - YALOVA