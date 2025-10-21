Haberler

Tutak'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Tutak İlçe Kaymakamımı Ahmet Coşkun ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla " Muhtarlar Günü " münasebetiyle muhtarlar onuruna düzenlenen yemek programında Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tutak İlçe Kaymakamı Coşkun, programa katılan Muhtarlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Coşkun programda yaptığı konuşmada "Muhtarların yerel yönetimlerde üstlendikleri önemli görev ve sorumluluklara vurgu yaparak tüm muhtarların muhtarlar gününü tebrik etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
