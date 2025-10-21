Tutak'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Tutak İlçe Kaymakamımı Ahmet Coşkun ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla " Muhtarlar Günü " münasebetiyle muhtarlar onuruna düzenlenen yemek programında Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tutak İlçe Kaymakamı Coşkun, programa katılan Muhtarlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Coşkun programda yaptığı konuşmada "Muhtarların yerel yönetimlerde üstlendikleri önemli görev ve sorumluluklara vurgu yaparak tüm muhtarların muhtarlar gününü tebrik etti. - AĞRI