Haberler

Türkiye diplomasisinin 2025 temas trafiği: Fidan'dan 240 ikili temas

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı içinde diplomatik temasları devam ederken 73 yurtdışı ziyareti, 240 mevkidaşı ile ikili görüşme ve 31 çok taraflı toplantı ile seneyi tamamladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı içinde diplomatik temasları devam ederken 73 yurtdışı ziyareti, 240 mevkidaşı ile ikili görüşme ve 31 çok taraflı toplantı ile seneyi tamamladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık 2025 itibarıyla yıl boyunca 50 farklı ülkeye toplam 73 yurtdışı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerin 22'si, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat kapsamında yapıldı.

Diplomatik temaslarını çok taraflı platformlarda da sürdüren Fidan, 2025 yılı içerisinde 10'u Cumhurbaşkanına refakat çerçevesinde olmak üzere, yurtdışında toplam 31 çok taraflı toplantıya katıldı.

Aynı dönemde Türkiye, ikili ziyaretler kapsamında 23 farklı ülkenin dışişleri bakanını ağırladı.

Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantılar vesilesiyle de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Buna göre Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 49, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı kapsamında 7, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında 26, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında 39, Balkan Barış Platformu kapsamında 4 ve Gazze konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında 4 ülkenin dışişleri bakanı Türkiye'de konuk edildi.

Bakan Fidan, 2025 yılı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında 89 farklı ülkenin dışişleri bakanı ile toplam 240 ikili görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak