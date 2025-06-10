Türkeli Anadolu İHL Öğrencilerinden Duyarlı Davranış: İp Dolanan Güvercin Kurtarıldı

Türkeli Anadolu İHL Öğrencilerinden Duyarlı Davranış: İp Dolanan Güvercin Kurtarıldı
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Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ders sırasında pencerede gördükleri ayağı ip dolanan güvercini kurtararak doğaya olan duyarlılıklarını gösterdi. Güvercin, öğrencilerin titiz çalışmasıyla ipten kurtarıldı ve doğal yaşamına geri salındı.

Türkeli Anadolu İHL öğrencilerinden örnek davranış... Ayağına ip dolanan güvercini kurtardılar

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ders sırasında yaşanan olay, öğrencilerin doğaya olan duyarlılığını gözler önüne serdi. Sınıf penceresine gelen ve ayağının iple bağlı olduğu fark edilen bir güvercin, öğretmen ve öğrencilerin dikkatli yaklaşımıyla yakalanarak ipten kurtarıldı.

Okul idaresi ve öğrencilerin iş birliğiyle kısa sürede yakalanan güvercinin ayağındaki ip dikkatlice kesildi. Yapılan incelemede herhangi bir yara veya sağlık sorunu olmadığı tespit edilen güvercin, doğal yaşam alanına geri salındı.

Öğrencilerin sergilediği bu duyarlılık, hem öğretmenleri hem de çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Okul yönetimi, doğaya ve canlılara saygılı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekerken, bu davranışın diğer öğrencilere de örnek olmasını temenni etti.

Doğaya karşı gösterdikleri bu hassasiyetle örnek bir tutum sergileyen Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, küçük bir canlının yaşamına dokunarak büyük bir farkındalık oluşturmuş oldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - Yerel
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