Türkan Bebek ve Tüm Soydaşlar, Lüleburgaz'da Anıldı

Bulgaristan'da 39 yıl önce asimilasyon politikalarına karşı başlatılan direnişte hayatını kaybeden Türkan bebek ve soydaşlar, Lüleburgaz'da düzenlenen törenle anıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Benim gibi, kendisi ve yakınları bu acıların birebir tanığı olan komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra da gerçekleştireceğimiz etkinliklerle gelecek kuşaklara da bu hatıraları, barışın ve sevginin değeriyle birlikte aktarmak istiyoruz" dedi.

Bulgaristan'da totaliter Jivkov rejiminin asimilasyon politikalarına karşı başlatılan direnişte şehit edilen Türkan bebek ve diğer tüm soydaşlar, Lüleburgaz'da düzenlenen törenle anıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ile Bal-Göç Trakya Derneği iş birliğiyle Erol Özgür Parkı'nda bulunan Balkan Göç Anıtı'nda düzenlenen törene, Kırklareli Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bal-Göç Trakya Derneği Başkanı Veli Öner, Bulgaristan'dan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Haskovo Milletvekili Mümün Mümün, HÖH Burgas Milletvekili Sevim Ali, HÖH Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Madjarovo Belediye Başkanı Ercan Yusuf, Ruen Belediye Başkanı Ahmed Süleyman, HÖH Haskovo İl Başkanı Mehmet Ataman, HÖH Kırcaali Kadın Kolları üyeleri ve Kirkovo Belediyesi'nden öğretmen Zekiye Hasan ve öğrencileri katıldı.

"AMACIMIZ, BU ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASINI SAĞLAMAK"

Başkan Gerenli, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün burada, 24 Aralık 1984'te sadece 20 aylıkken katledilen Türkan Feyzullah bebek başta olmak üzere, tüm demokrasi şehit ve gazilerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kendisi de 1978 Bulgaristan göçmeni olan ve maalesef covid-19 pandemisinde kaybettiğimiz, değerli çalışma arkadaşımız, ağabeyim Erol Özgür'ün adını yaşattığımız bu parkta, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Aramızda bulunan öğretim görevlisi Dr. Ferit Yazıcı hocamız tarafından yapılan 'Balkan Göç Anıtı' ile binlerce yıldır süregelen göç hikayemizi ve 39 yıl önce totaliter Jivkov rejimi tarafından hayattan koparılan Türkan bebeğimiz ve tüm demokrasi şehitlerimizi ölümsüzleştirmek istedik. Bu anıtı yapmaktaki amacımız, yıllar önce yaşanan acıların kinini gütmek ya da intikamını almak değil; aksine bu ve benzeri olayların dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını sağlamak ve geçmişin acılarını unutmadan, barış ve dostluğun egemen olduğu insanca bir gelecek umudu yaratmaktı. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır!' sözlerinde de bahsettiği benim gibi, kendisi ve yakınları bu acıların birebir tanığı olan komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra da gerçekleştireceğimiz etkinliklerle gelecek kuşaklara da bu hatıraları, barışın ve sevginin değeriyle birlikte aktarmak istiyoruz. Bu nedenle, bugün burada toplanmamız; Lüleburgaz'da bir arada olmamızın bizler için taşıdığı anlamı sizlere kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Başta Bal-Göç Trakya Derneğine, sınırları aşarak yanımızda olan Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekillerine, belediye başkanlarına, parti temsilcilerine ve tabii ki burada bulunan değerli Lüleburgazlılara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Törende Kırklareli Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Bal-Göç Trakya Derneği Başkanı Veli Öner, HÖH Burgas Milletvekili Sevim Ali de birer konuşma yaptı.

Törenin sonunda katılımcılar, Balkan Göç Anıtı'na karanfiller bıraktı.