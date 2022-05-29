Türk Veteriner Hekimleri Birliği: "İstanbul'un fethi tarihte çok önemli bir dönüm noktasıdır" - Haberler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nce İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda, " İstanbul'un fethi Türk milleti için bir iftihar tablosu olup, tarihte çok önemli bir dönüm noktasıdır" denildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğince İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmesinin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, " İstanbul'un fethi Türk milleti için bir iftihar tablosu olup, tarihte çok önemli bir dönüm noktasıdır. 29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirmiş, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlaması ile o tarihten bugüne tüm zamanları derinden etkilemiştir. 29 Mayıs 1453, insanlığın hakkı esas alan bir medeniyetle buluşması, tarihe ve hafızalara altın harflerle kazınmış bir dönüm noktası, bir ulvi rüyanın tezahürüdür. 29 Mayıs 1453, inancın, imanının, azmin, cesaretin ve teslimiyetin doruğu, toprakların değil gönüllerin fethi olması hedefiyle yüce Türk milletinin iftihar tablosudur. Fetih ile bin 58 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış, Osmanlı Devleti, bir imparatorluk haline gelmiş ve İstanbul Osmanlı'nın başkenti olmuştur. Fetihten sonra inanç ve yaşam hürriyeti için ilan edilen ferman, dünya barışı için tarihten günümüze yansıyan çok önemli bir ışık olarak değerlendirilmektedir. Tüm insanlığın ortak hafızasını taşıyan tarih boyunca kültüre, sanata, eğitime, bilime ve ticarete öncülük eden doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir kavşak olan İstanbul'un fethinin 569. Yılını kutluyoruz. 'Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni' diyen büyük komutan, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'i ve fethin kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel