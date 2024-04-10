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Mersin'de Polis Teşkilatının 179. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

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Mersin'de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet personeli katıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk çifte bayram yaşadıklarını belirterek, "Polis teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümünü ve milletimizin bayramını kutluyorum. Olumsuz herhangi bir olayın yaşanmadığı bir bayram diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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