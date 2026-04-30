Türk ordusunun Libya'da katıldığı Flintlock-2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Tek ve güçlü bir Libya' hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığının bildirildiği açıklamada, "Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikatta; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliği pekiştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Doğusu ve batısı ile tek ve güçlü Libya" sloganı ile Libya'nın birlik ve bütünlüğüne dikkat çekilerek, "'Tek ve güçlü bir Libya' hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk ordusunun tatbikat kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk askerinin çeşitli şartlar ve senaryolar altında icra ettiği operasyonların görüntüleri yer aldı. - SİRTE

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar