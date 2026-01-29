Haberler

Türk Ocaklarından şehitlere lokma hayrı ve mevlit
Balıkesir Türk Ocakları tarafından şehitlerimiz için mevlit ve lokma hayrı yapıldı.

Balıkesir Türk Ocakları tarafından şehitlerimiz için mevlit ve lokma hayrı yapıldı. Hacı Ali Camisinde öğle namazı öncesi okunan mevlit ile şehitlerimize ve vefat eden Türk Ocaklılar için dua edildi. Mevlit sonrası Türk Ocakları İl Binası önünde lokma hayrı yapıldı.

Balıkesir Türk Ocaklarından şehitlerimiz ve vefat eden Türk Ocaklılar için anlamlı davranış. Türk Ocakları yönetim kurulu aldığı karar ile vefat etmiş olan Türk Ocaklılar ve tüm şehitlerimizin ruhuna Hacı Ali Camii'nde öğle namazı öncesi mevlit okutuldu. Mevlit sonrası Türk Ocakları binası önünde lokma hayrı yapıldı. Lokma hayrına Türk Ocakları Başkanı Oğuz Atan, yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma komutanı Kıd. Albay Murat Özer, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Şenol Çelik ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
