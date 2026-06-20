TÜRGEV 30. yılını kutladı: 'Genç kızlarımız için umut ve yol arkadaşı'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kuruluşunun 30'uncu yılı kapsamında düzenlenen programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, "TÜRGEV, 30 yıldır genç kızlarımız için umut olan, istikamet kazandıran ve cesaret veren bir yol arkadaşı" dedi.

TÜRGEV'in kuruluşunun 30'uncu yılı kapsamında, Haliç Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve sanatçı Orhan Gencebay katıldı. Programın açılışı TÜRGEV için hazırlanan kısa filmle başlarken, TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası'nın orkestrasının müzik dinletisiyle devam etti, ardından TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"TÜRGEV Akademi programımız genç kızlarımız için ikinci bir üniversite niteliği taşıyor"

Kurucu vakfı oldukları İbn-i Haldun Üniversitesi'nin gençlerin yalnızca bugününe değil, geleceğin bilgi üretimine de katkı sunmasını hedefleyerek evrensel ölçekte saygın bir vizyonla akademiye değer kattığını belirten TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "TÜRGEV Akademi programımız ise genç kızlarımız için ikinci bir üniversite niteliği taşıyor. Gençlerimizin yetkinliklerini ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirmelerini destekleyen, kariyer yolculuklarında onlara yön ve perspektif kazandırmayı amaçlayan Pusula Yetenek Yönetim Merkezi ile eğitim anlayışımızı daha da güçlendiriyoruz. Her yıl yürüttüğümüz Erasmus projeleri ile genç kızlarımızın akademik gelişimlerini destekliyor, farklı kültürlerle tanışan, çok yönlü bireyler olmaları için onlara katkı sunuyoruz. Psikolojik Danışmanlık Merkezimizle genç kızlarımızın iyilik hallerini güçlendirmeyi ve ruhsal dayanıklılıklarını desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

"TÜRGEV, 30 yıldır genç kızlarımız için umut olan, istikamet kazandıran ve cesaret veren bir yol arkadaşı"

Konuşmasında birçok projeye değinen Yılmaz, "Deprem bölgesinde genç kızlarımızın iyilik halini güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz, 'İyilik Halini Arttır, Gençliği Güçlendir' projemiz, Filistin davasına duyarlılığı diri tutmak için düzenlediğimiz Gazze Okuryazarlığı programımız, mentorlük ve gönüllülük çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası ölçekte yaptığımız pek çok faaliyetle vakfımızı, genç kızlarımızın birbirine omuz verdiği, birlikte öğrenip birlikte güçlendiği, sanattan akademiye, gönüllülükten sosyal hayata kadar uzanan bir iyilik ve gelişim hareketi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda 80 bini aşkın öğrencimize yurt imkanı sunduğumuzu, 16 binden fazla öğrencimize eğitim bursu sağladığımızı, 40 bini aşkın öğrencimizi mezun ettiğimizi, 33 binden fazla eğitim programı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. TÜRGEV, 30 yıldır genç kızlarımız için umut olan, istikamet kazandıran ve cesaret veren bir yol arkadaşı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı