Tunceli valisi Tekbıyıkoğlu: " Tunceli'de 2016 yılından beri kadın cinayeti yaşanmadı"

ELAZIĞ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, katıldığı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri çerçevesinde yaptığı açıklamada,

Tunceli'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi. Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da katıldı. Burada açıklamalarda bulunarak kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu,, İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan KADES'i çok önemsediğini kaydetti ve uygulamanın önemi hakkında bilgi verdi. Vali Takbıyıkoğlu ayrıca, kadın cinayetlerinin kentte 2016 yılından beri olmadığını belirtti.

"Başınıza bir şiddet olayı gelmeyebilir, gelmesin ama bir şeye şahit olabilirsiniz ve hayat kurtarabilirsiniz"

Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, " Ben İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan KADES'i çok önemsiyorum, harika bir aplikasyon olarak değerlendiriyorum. Benim başıma gelir mi diye düşünmeyin. Bu öyle bir sistem değil. Yolda yürürken, toplu taşımaya binerken sizin veya başkasının başına bir olay gelebilir. Bir kadına bir zülüm ya da şiddet gerçekleşebilir. İki tık basmak suretiyle emniyet veya jandarma birimlerimiz birkaç dakika içerisinde orada olurlar. Lütfen, kadınlar KADES programını yüklesinler. Başınıza gelmeyebilir, gelmesin ama bir şeye şahit olabilirsiniz ve hayat kurtarabilirsiniz. Çok önemli ve çok kıymetli. Kadın cinayetleri sayımız, 2016 yılından beri sıfır. Yine de şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu konuda hem valiliğimizin hem kaymakamlığımızın hem adli birimlerimizin hem de kolluk kuvvetlerinin bazı tedbir kararları uygulamaya etkileri var. sene başından bu tarafa 182 tane önleyici tedbir kararı uygulamışız. 158 koruyucu tedbir kararı uygulanmış" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra kadınlara karanfil verdi.