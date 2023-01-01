Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli Valisi Özkan'dan huzurevine yeni yıl ziyareti

Yerel Haberler

Tunceli Valisi Özkan'dan huzurevine yeni yıl ziyareti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte TOKİ Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Özkan, "Devlet olarak her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliği Jandarma Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title