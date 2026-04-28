Tunceli-Ovacık yolu ulaşıma kapanacak

Tunceli-Ovacık yolunda sürdürülen çalışmalar kapsamında güzergahta kontrollü patlatma gerçekleştirileceği ve yolun bir süre trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Tunceli-Ovacık yolunda sürdürülen genişletme çalışmaları kapsamında yolun 32'nci kilometresinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ikinci kontrollü patlatmanın, yarın sabah 08.00'da gerçekleştirileceği bildirildi. Yetkililer, patlatma sonrası yapılacak temizlik çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahın 2 veya 3 gün süreyle trafiğe kapatılacağını aktarıldı. Bu süre zarfında sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Ovacık yönüne gidecek sürücülerin Çiçekli-Demirkapı-Hozat istikametini kullanmaları önerildi.

Yetkililer, sürücülere trafik işaretlerine dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulunurken, Çalışmaların, yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
