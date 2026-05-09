Haberler

Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Kirlilik Havadan Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de etkili sağanak yağışların ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte baraj gölü yüzeyinde çamur, ağaç parçaları ve atıklar birikti. Yetkililer çevre temizliği konusunda vatandaşları uyardı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – Tunceli'de son günlerde etkisini artıran sağanak yağışların ardından, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki kirlilik havadan görüntülendi. Munzur Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle taşınan çamur, ağaç parçaları ve çeşitli atıkların baraj gölü yüzeyinde biriktiği gözlendi.

Tunceli'de drone ile kaydedilen görüntülerde, Uzunçayır Baraj Gölü'nün geniş bir kısmının kahverengi bir tabakayla kaplandığı dikkati çekerken, bazı bölgelerde plastik ve evsel atıkların yoğunlaştığı görüldü.

Özellikle kıyı kesimlerinde su renginin değiştiği ve tortu birikiminin arttığı tespit edildi. Kent merkezine yakın konumda bulunan Uzunçayır Baraj Gölü, Tunceli'nin önemli doğal alanları arasında yer alıyor.

Yetkililer, dere yatakları ile su kaynaklarının korunması için vatandaşlara çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletmesi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, barajın halka açık kısımlarında temizlik çalışması başlatılacak.

Kaynak: ANKA
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!