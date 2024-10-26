Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Koruyucu Aile Modeli İçin Bilgilendirme Stantları Açıldı

Tunceli'de Koruyucu Aile Modeli İçin Bilgilendirme Stantları Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pülümür ve Hozat ilçelerinde koruyucu aile hizmet modelleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stantlar açtı. İl Müdürü Seyfettin Özdemir, bu modelin toplumsal dayanışmanın en güçlü temsillerinden biri olduğunu vurguladı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pülümür ve Hozat ilçelerinde koruyucu aile hizmet modelleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stantlar açtı.

Her iki ilçede açılan stantları ziyaret eden Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, koruyucu aile hizmet modelinin toplumsal dayanışmanın en güçlü temsillerinden biri olduğunu söyledi. Özdemir, "Koruyucu aile olmak, sadece bir çocuğa yuva açmak değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutmaktır. Bakanlığımızın en fazla önem verdiği hizmetlerden biri olan bu model, çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sunmak için hayata geçirilmiştir. Sayın Bakanımız da bu hizmet modeline büyük hassasiyetle yaklaşmakta, her bir çocuğumuzun güvende, mutlu ve sevgi dolu bir ortamda büyümesi için bu hizmet modelini büyük bir kararlılıkla desteklemekte ve bu modelin yaygınlaştırılması için büyük çaba göstermektedir. Sayın Bakanımızın liderliğinde, bu hizmet modeline verilen önemle, toplumun her kesiminden daha geniş bir destek kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

Koruyucu aile olmanın önemini vatandaşlara anlatmak için stantlar açıldığını anlatan Özdemir, "Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu, koruyucu aile olmanın toplumumuzun güçlü yarınlarını inşa etmekteki rolünü her platformda vurgulamakta. Kendileri, her çocuğun sevgi dolu bir ortamda büyümeyi hak ettiğine inanıyor ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermemiz gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. İlimiz genelinde yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları da bu bilinçle yürütülmektedir. Her bir çocuğun hayatında fark oluşturabilmek, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Hozat ilçesinde açılan standı ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Tekdemir, İlçe Hakimi Görkem Demirdöven, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erşen, siyasi parti temsilcileri de ziyaret ederek koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgi aldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Pülümür tunceli Eğitim Yerel Yaşam Hozat

İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var

 Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Ukala tavırlarla polise silah çeken şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Ukala tavırlarla polise silah çeken şahsın paketlendiği anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.