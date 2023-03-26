Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Kayabaş: "talebimiz, 2 Bin Liranın Tüm Emeklilere Seyyanen Zam Olarak Verilmesidir"

Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla en az prim günü ödemiş emekli ile en çok prim günü ödemiş emekli aynı maaşı alacak. Bu da çok prim ödemiş emeklileri huzursuz etmiştir. Talebimiz bu 2 bin liranın tüm emeklilere seyyanen zam olarak verilmesidir. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması, hizmet ve prim gününe dayalı artışlar yapılmasını talep ediyoruz'' dedi.

Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla en az prim günü ödemiş emekli ile en çok prim günü ödemiş emekli aynı maaşı alacak. Bu da çok prim ödemiş emeklileri huzursuz etmiştir. Talebimiz bu 2 bin liranın tüm emeklilere seyyanen zam olarak verilmesidir. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması, hizmet ve prim gününe dayalı artışlar yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacağına ilişkin açıklamasının, daha çok prim ödemiş emeklileri huzursuz ettiğini söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayabaş, tüm emeklilere de seyyanen 2 bin lira zam verilmesini istedi. Kayabaş taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı olarak da ilettiklerini bildirdi.

"HİZMET VE PRİM GÜNÜNE DAYALI ARTIŞLAR YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Mehmet Kayabaş açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın son bir hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalarla, emeklilere verilen zamla ilgili bir açıklama yapacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olması bizi emeklileri bir nebze de olsa sevindirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla en az prim günü ödemiş emekli ile en çok prim günü ödemiş emekli aynı maaşı alacak. Bu da çok prim ödemiş emeklileri huzursuz etmiştir.

"TÜM EMEKLİLERE SEYYANEN 2 BİN LİRA ZAM YAPILMALI"

Talebimiz bu 2 bin liranın tüm emeklilere seyyanen zam olarak verilmesidir. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması, hizmet ve prim gününe dayalı artışlar yapılmasını talep ediyoruz. Açıklanan emekli zamları ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi ile ilgili taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'e emeklilerimizin görüşlerini ve beklentilerini yazılı olarak ilettik. Son olarak tüm emeklilerimiz beklentileri bunlardır. İnşallah yetkililer bizleri duyar, tüm emeklilere kayda değer bir zam takdim ederler."