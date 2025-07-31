Tuğgeneral Emrullah Büyük, Tümgeneralliğe Terfi Etti

Tuğgeneral Emrullah Büyük, Tümgeneralliğe Terfi Etti
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Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, bir yıl süren görev süresinin ardından tümgeneralliğe terfi etti. Yerine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen atandı.

Bir yıl önce Muğla İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük Tümgeneralliğe terfi etti. Muğla'daki bir yıllık görev süresinin sonunda terfi alan Emrullah Büyük'ün yerine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen son atamalar kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük tümgeneralliğe terfi etti. Büyük, yeni rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı emrine görevlendirilirken, Muğla'daki görev süresi sona erdi.

Tuğgeneral Emrullah Büyük'ün yerine Van İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Adem Şen atandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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