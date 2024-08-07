TTK maden ocağında çalışan işçi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Bedirhan Karaş, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

TTK Gelik İşletme Müdürlüğü'ndeki maden ocağında çatıştığı sırada bir anda fenalaşan Bedirhan Karaş (27) hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Karaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından naaşı memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirilen talihsiz işçi için tören düzenlendi. Kirazlar Mahallesi'ndeki camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaş'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK