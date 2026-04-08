Trump'tan İran'la varılan ateşkesle ilgili yeni açıklama

WASHINGTON – ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran karşısında kesin bir zafer elde ettiğini öne sürerek, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili, "Bu mesele kesinlikle halledilecek, aksi takdirde zaten anlaşmaya varmazdım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız haber ajansı AFP'ye İran ile varılan 2 haftalık ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı ABD açısından büyük bir başarı olarak niteleyen Trump, "Tam ve eksiksiz bir zafer kazandık. Yüzde yüz. Bu konuda hiçbir şüphe yok" dedi. Trump, 'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ne olacağı yönündeki bir soru üzerine, "Bu mesele kesinlikle halledilecek, aksi takdirde zaten anlaşmaya varmazdım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı